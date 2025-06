Calciomercato Milan, la Lazio mette in vendita i suoi big? Annuncio netto di Claudio Lotito. Le ultimissime sui rossoneri

Il Messaggero riporta alcune dichiarazioni pronunciate da Claudio Lotito, presidente della Lazio, che potrebbero riguardare anche il Milan.

PAROLE – «Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori. Al massimo aggiustiamo a gennaio, non è questo il problema. Non abbiamo né necessità di vendere i big e né di acquistare. Anzi, dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione. Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l’ho venduto a 15 (14 più 3 di bonus, ndc). Ma non voglio smantellare la squadra».