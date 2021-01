Alessandro Moggi, operatore di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione Tiki Taka su Italia Uno di Lazaar al Milan

«È l’unica società importante che ha fatto movimenti sul mercato. Juve e Inter non hanno fatto nulla, così come Roma e Lazio. Il Milan è l’unico club che si è mosso in modo importante. In futuro potrebbe esserci un intervento sulla fascia sinistra e il nome di Lazaar potrebbe essere assolutamente credibile».