Calciomercato Milan: l’Atletico Madrid punta due obiettivi rossoneri

Il duo serbo potrebbe lasciare Firenze in estate: Vlahovic sicuro partente e Milenkovic in scadenza nel 2023 sarebbe richiesti dall’Atletico Madrid

La Fiorentina deve guardarsi attorno e sul mercato in uscita restano vive le ipotesi di Vlahovic e Milenkovic. Entrambi via a giugno potrebbe andare insieme in Spagna.

Sui due giocatori serbi, come riporta La Nazione, ci sarebbe l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone. Per l’attaccante classe 2000 c’è una folta concorrenza.