Calciomercato Milan: la politica per il trequartista, a prescindere dal nome

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato da Sky Sport poco fa, la dirigenza ha ben chiara la modalità d’acquisto per il trequartista

Il calciomercato del Milan vive una sorta di fase di stallo: dopo le priorità rappresentate dai riscatti dei giocatori in prestito (vedasi Tomori, Tonali o il rinnovo del prestito di Diaz), ecco che questa modalità di pagamento tornerà fortemente d’attualità per il nuovo fantasista che prenderà possesso della trequarti rossonera, a prescindere dal nome.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel consueto spazio dedicato al calciomercato, la dirigenza rossonera si riserverà ancora qualche giorno di riflessione per sferrare il colpo in alternativa a Brahim Diaz, unico incaricato, al momento, di illuminare con regolarità le trame di gioco dell’undici di Pioli.

Ilicic, Vlasic, Ziyech o chi per loro, la modalità d’acquisto appare ormai nota: la strategia dell’attesa, in tal senso, potrebbe costituire un vantaggio per beneficiare dei saldi di fine mercato.