Milan-Ilicic: ecco la richiesta dell’Atalanta per lo sloveno

Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare Sky, la società bergamasca avrebbe richiesto questa cifra per liberare Ilicic

Ilicic e il Milan: la storia s’infittisce di un altro capitolo. Secondo quanto riportato da Sky nel consueto appuntamento riservato al calciomercato, infatti, l’Atalanta avrebbe richiesto al Milan un conguaglio di 6-7 milioni di euro per permettere allo sloveno di riempire l’armadietto di Milanello.

Da parte sua, la dirigenza rossonera pare non aver ancora mosso i primi passi ufficiali per il trequartista, che tanto piace a Stefano Pioli per la sua imprevedibilità nelle giocate. Un possibile tentativo potrebbe esser sferrato negli ultimi giorni di agosto, quando Josip Ilicic potrebbe forzare la mano per stringere il proprio personalissimo patto col Diavolo.