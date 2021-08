Calciomercato Milan: Ziyech primo obiettivo, Ilicic l’alternativa

Ziyech resta il primo obiettivo in casa Milan. Il marocchino sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli. In alternativa pronto Josip Ilicic

Hakim Ziyech è il primo obiettivo in casa rossonera. L’esterno d’attacco marocchino, stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina sarebbe il tassello perfetto nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

In caso di mancato arrivo, il club di Via Aldo Rossi punterebbe tutto su Josip Ilicic. Nel frattempo resterebbe viva la pista Isco come colpo sulla trequarti, visto che non basterebbe la sola presenza di Brahim Diaz. Per lo spagnolo il Real Madrid chiede 20-22 milioni di euro.