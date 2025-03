Condividi via email

Calciomercato Milan, obiettivo Krstovic: Corvino ha già inviato questa richiesta ai rossoneri. Le ultimissime notizie sul club

Il calciomercato Milan è entrato in una fase molto importante. Due giornate fa i rossoneri hanno vinto a Lecce dove, però, ha brillato il talento di Krstovic, autore di una doppietta.

Proprio per questa ragione, la dirigenza del Milan, vorrebbe portarlo a Milanello in vista della prossima stagione. Pantaleo Corvino, per lasciarlo partire, ha richiesta una cifra vicina ai 25 milioni di euro.