Calciomercato Milan, occhi fissi su Krstovic: la dirigenza è rimasta stregata in quest’occasione. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha vinto contro il Lecce e contro il Como nelle ultime due partite. Entrambe i successi sono arrivati attraverso una rimonta: la prima addirittura dal 2-0 a causa della doppietta di Krstovic.

Proprio in quella situazione la dirigenza rossonera è rimasta stregata dall’attaccante montenegrino e vorrebbe portarlo a Milanello in vista della prossima stagione. Corvino, per farlo partire. chiede 25 milioni di euro.