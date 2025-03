Condividi via email

Calciomercato Milan, Corvino chiede 30 milioni per Krstovic: l’idea della dirigenza rossonera è chiara. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha vinto contro il Lecce due giornate fa per due reti a tre. Per la squadra ospite ha segnato entrambi i gol Nikola Krstovic, che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista.

Proprio per questa ragione, i rossoneri, hanno chiesto informazioni su di lui. La richiesta di Corvino per mandarlo via, però, è di circa 30 milioni di euro. La dirigenza, dunque, rimanderà tutti i discorsi tra qualche mese.