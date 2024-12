Calciomercato Milan, Ibrahimovic avvia i contatti! Vuole lui per gennaio, formula già stabilita

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole Kolo Muani a gennaio: contatti già avviati col PSG, la situazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è alla ricerca di un attaccante in vista della sessione di gennaio e in questo senso i pensieri sono molto chiari.

L’idea è sfruttare il pochissimo spazio concesso da Luis Enrique a Randal Kolo Muani (solo 63 minuti giocati in Ligue 1 con il Psg dal 19 ottobre in poi) per rilanciare la sua carriera in rossonero, ma bisognerà superare la concorrenza di diverse squadre inglesi.