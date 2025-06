Calciomercato Milan, piccolo incasso per Kerkez al Liverpool: il rimpianto non svanisce comunque. Le cifre e le ultimissime

Milos Kerkez è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool, con un trasferimento dal Bournemouth che ha raggiunto la notevole cifra di 47 milioni di euro. Questa operazione, sebbene non coinvolga direttamente il Milan nella trattativa principale, porterà un piccolo ma significativo incasso nelle casse rossonere. Al club di Via Aldo Rossi, infatti, spetteranno circa 300mila euro grazie al meccanismo del contributo di solidarietà FIFA.

Il terzino ungherese, classe 2003, ha militato nelle giovanili del Milan tra il gennaio 2021 e il gennaio 2022, prima di essere ceduto all’AZ Alkmaar per poco più di un milione di euro. La sua crescita esponenziale in Eredivisie e successivamente in Premier League con il Bournemouth ha portato a questa cessione milionaria ai Reds.

Il contributo di solidarietà, previsto dal regolamento FIFA, garantisce alle società che hanno contribuito alla formazione di un calciatore una percentuale sull’ammontare del trasferimento internazionale, fino al compimento del 23° anno di età del giocatore. Per il Milan, che lo ha avuto in rosa per un anno, si tratta di una cifra che, pur essendo minima rispetto al valore totale dell’affare, rappresenta comunque un riconoscimento per il periodo trascorso dal giocatore a Milanello. Un rammarico per il Milan, che non ha potuto godere a pieno del talento di Kerkez in prima squadra, ma che ora riceve un indennizzo per un calciatore che ha visto esplodere il suo valore dopo la partenza.