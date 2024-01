Calciomercato Milan: in definizione la trattativa Kean Atletico Madrid, le cifre dell’affare

Kean, accostato anche al calciomercato Milan, è pronto a lasciare l’Italia per l’Atletico Madrid, le cifre dell’affare

Il calciomercato Milan si prepara a depennare Kean dalla lista degli obiettivi. Come riportato da Nicolò Schira siamo alle fasi finali per il passaggio all’Atletico Madrid. Sarà una trattativa in prestito per 6 mesi.

Operazione da 0,4 milioni con lo stipendio dell’attaccante interamente pagato dal club spagnolo.