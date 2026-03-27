Calciomercato Milan, Allegri gongola: super talento nel mirino, il prezzo non spaventa Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano con decisione Konstantinos Karetsas del Genk: servono 35 milioni di euro

Il Milan ha iniziato a tracciare l’identikit dei rinforzi per la stagione 2026/27, puntando con decisione sulla linea verde. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome caldo sulla lista della dirigenza è quello di Konstantinos Karetsas, trequartista diciottenne del Genk.

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Il giovane talento, belga di nascita ma nazionale greco, è considerato uno dei profili più cristallini del calcio europeo, capace di imporsi nel calcio dei grandi nonostante la giovanissima età. Con il ritorno nelle coppe europee ormai blindato, il Milan vede in Karetsas l’investimento ideale per alzare il tasso tecnico della trequarti di Massimiliano Allegri.

Le prestazioni di Karetsas in questa stagione sono state a dir poco entusiasmanti: tra campionato belga ed Europa League, il classe 2007 ha collezionato 39 presenze complessive, mettendo a referto 3 gol e ben 16 assist, confermandosi un rifinitore d’eccezione. Il Genk, consapevole del valore del suo gioiello, ha già fissato il prezzo: per strapparlo alla concorrenza internazionale servirà un’offerta da almeno 35 milioni di euro.

Nonostante l’esborso importante, i dirigenti rossoneri lo considerano un profilo prioritario, capace di agire sia da trequartista centrale che da ala destra, offrendo ad Allegri quella duttilità necessaria per il definitivo salto di qualità.