Calciomercato Milan, la novità su Kalulu fa felice Furlani: messaggio di Giuntoli, cosa filtra sul francese

Calciomercato Milan, la Juve ha confermato ai rossoneri l’intenzione di procedere con il riscatto di Pierre Kalulu a fine stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i calciatori che sicuramente lasceranno a giugno a titolo definitivo il calciomercato Milan c’è anche Pierre Kalulu, attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Juve.

Nonostante il caos degli ultimi giorni, con l’imminente esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor, Giuntoli ha informato il Milan recentemente di voler procedere, dopo aver versato la scorsa estate 3.3 milioni di euro per il prestito, col pagamento dei 14 milioni pattuiti per l’acquisto a titolo definitivo. I rossoneri, che vantano anche un 10% sulla futura rivendita, potrebbero incassare anche ulteriori 3 milioni di euro in caso di arrivo in Champions dei bianconeri.