Calciomercato Milan, definito il futuro di Kalulu! Comunicazione di Giuntoli, succederà a giugno

Calciomercato Milan, la Juve ha deciso di riscattare Pierre Kalulu: ai rossoneri andranno 14 milioni di euro. Tutti i dettagli

Come riferito da Matteo Moretto, noto giornalista di Relevo esperto di mercato, il calciomercato Milan si appresta a definire un’importante cessione in estate.

La Juventus ha deciso di effettuare l’acquisto e ingaggiare Pierre Kalulu dal Milan per 14 milioni di euro. Salvo sorprese dell’ultima ora legate a cambiamenti improvvisi, il difensore francese resterà in bianconero. Le prossime settimane saranno quindi determinanti per definire in toto l’operazione.