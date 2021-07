Calciomercato Milan: Kaio Jorge oggetto desiderio di un altro club italiano

Non solo il Milan su Kaio Jorge, vi sarebbe anche un altro top club italiano sul gioiello brasiliano, ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse rimanere alla Juventus, il club bianconero potrebbe virare su un altro profilo per rinforzare l’attacco. Il nome che più intriga Cherubini è quello di Kaio Jorge, 19enne punta del Santos con contratto in scadenza a dicembre.

Sul giocatore vi sarebbero diversi club europei, tra cui anche il Milan di Stefano Pioli e il Bayer Leverkusen.