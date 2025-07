Calciomercato Milan, si scalda la pista Dusan Vlahovic! La Juventus a questa cifra lo farà partire. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti: Dusan Vlahovic potrebbe essere il prossimo grande colpo del Milan. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le quotazioni dell’attaccante serbo per un trasferimento in rossonero sono in forte rialzo, con la Juventus che avrebbe fissato il prezzo per la cessione del suo centravanti a 25 milioni di euro. Una cifra che, considerando il valore del giocatore e l’attuale panorama del mercato, viene vista come un’opportunità interessante per il club di Via Aldo Rossi.

Vlahovic, arrivato alla Juventus con grandi aspettative, ha vissuto stagioni altalenanti in bianconero. Nonostante un innegabile talento e un’innata capacità realizzativa, l’ex Fiorentina non è riuscito a esprimere con continuità tutto il suo potenziale, anche a causa di infortuni e di un sistema di gioco che non sempre lo ha valorizzato al meglio. La Juventus, dal canto suo, sembrerebbe orientata a cedere il giocatore per fare cassa e reinvestire su altri profili in linea con le nuove strategie societarie.

Per il Milan, l’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un rinforzo di primissimo livello per l’attacco. Con la sua fisicità, la sua propensione al gol e la sua capacità di giocare sia da punta centrale che in un attacco a due, il serbo potrebbe essere il terminale offensivo ideale per il progetto tecnico rossonero. L’opportunità di acquisire un attaccante di questa caratura a una cifra relativamente contenuta, data la sua età e il potenziale ancora inespresso, rende l’affare estremamente allettante per il Milan.

L’operazione, se dovesse concretizzarsi, segnerebbe un’importante mossa sul mercato italiano, con un trasferimento eccellente tra due delle squadre più blasonate del campionato. Resta da vedere se il Milan affonderà il colpo e se la Juventus accetterà di privarsi di Vlahovic per la cifra richiesta, dando il via a un valzer di attaccanti che potrebbe animare le prossime settimane di calciomercato.