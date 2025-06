Calciomercato Milan, Juventus e Inter entrano nella corsa al grande obiettivo di Tare: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Il nome di Leoni, giovane talento del Parma, è sulla bocca di tutti in questo calciomercato estivo. Nonostante l’interesse spasmodico dei top club italiani ed europei, la posizione del Parma è chiara e ferma: Leoni non è in vendita. I ducali considerano il difensore un pilastro per il presente e il futuro, e lo hanno già dimostrato rifiutando un’offerta monstre da 25 milioni di euro come base fissa da parte di una squadra italiana. Il club non intende accettare contropartite tecniche, puntando unicamente a un’offerta “fuori mercato” che, per ora, sembra difficile da raggiungere.

Le ambizioni di Leoni, però, sono altrettanto chiare. Il giocatore desidera ardentemente giocare con continuità e avere un minutaggio elevato. L’obiettivo è quello di essere un protagonista nella squadra in cui militerà, con la chiara aspirazione di guadagnarsi una convocazione per i Mondiali del prossimo anno con la maglia azzurra, qualora l’Italia dovesse qualificarsi. Questa sua volontà di essere al centro del progetto potrebbe rappresentare un fattore chiave nelle future dinamiche di mercato.

L’interesse per Leoni è vastissimo e trasversale. In Italia, Milan, Inter e Juventus sono solo alcune delle tante grandi squadre che hanno messo gli occhi su di lui. Ma l’appeal del giovane difensore non si ferma ai confini nazionali: anche diversi club di Premier League si sono informati sulla sua situazione, pronti a sondare il terreno per un possibile trasferimento. La pressione sul Parma è destinata a crescere, ma per ora, la volontà del club è quella di blindare il proprio gioiello.