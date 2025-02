Calciomercato Milan, la concorrenza per il calciatore arriva dalla Serie A: la Juventus ha avviato i contatti con l’entourage

Stando a quanto riportato da Tuttosport la Juventus avrebbe avviato i contatti con l’agente di Maxim De Cuyper, esterno belga che milita nel Club Brugge. Calciatore accostato anche al Milan.

Secondo il quotidiano il club bianconero è rimasto impressionato nello scontro diretto in Champions League e starebbe pensando concretamente a lui nel caso in cui Cambiaso dovesse partire in estate. Sulle tracce di De Cuyper c’è anche i Diavolo, che lo vorrebbe per rimpiazzare Theo Hernandez.