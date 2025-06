Calciomercato Milan, annuncio clamoroso di Matteo Moretto: «Non è più da considerare un giocatore rossonero». Le ultimissime

Il Milan e Luka Jović si separano: è questa la notizia che sta facendo il giro del web in queste ore, confermata anche dall’esperto di mercato Matteo Moretto. Il club rossonero, infatti, non ha esercitato l’opzione di prolungamento annuale presente nel contratto dell’attaccante serbo, che scadeva il 20 giugno. Di conseguenza, Jović è ufficialmente svincolato e libero di accasarsi altrove.

L’arrivo di Jović al Milan, avvenuto nell’estate del 2023, era stato caratterizzato da un accordo particolare: un contratto “a gettone” con un’opzione per il rinnovo di stagione in stagione. Nonostante alcuni momenti brillanti, in cui il serbo ha mostrato sprazzi del suo talento, le sue prestazioni complessive non hanno convinto appieno la dirigenza. Sebbene abbia messo a segno 8 gol in 36 presenze nella stagione 2023-2024 e 4 gol in 14 presenze nella prima parte della stagione 2024-2025, non è bastato per garantirgli una permanenza a Milanello.

La decisione del Milan di non esercitare il rinnovo era nell’aria da giorni, come anticipato proprio da Matteo Moretto, che aveva sottolineato la scadenza imminente dell’opzione e la mancanza di segnali positivi per la sua estensione. Ora, il futuro di Jović è lontano da Milano, con voci che lo vedono già nel mirino di club in Messico, come il Cruz Azul, e in Brasile, come il Botafogo. Per il Milan, si apre invece la caccia a un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo sotto la guida di Massimiliano Allegri.