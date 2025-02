Calciomercato Milan, il retroscena su Joao Felix infiamma i tifosi! C’entra il top club, clamoroso rifiuto

Condividi via email

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Joao Felix: il portoghese era stato proposto anche all’Inter che ha rifiutato

Come riferito dal Corriere dello Sport, Joao Felix, ultimo arrivo del calciomercato Milan di gennaio, poteva finire all’Inter:

PAROLE – «A dimostrazione delle intenzioni nerazzurre, peraltro, c’è il fatto che era già stato individuato un sostituto, ovvero Asensio (preferito a Joao Felix che era stato offerto), ai margini nel Psg. Poteva essere quell’elemento in grado di dare uno contro uno, e anche permettere di variare lo spartito tattico, piazzandosi dietro le punte. Ma per lui lo spazio non si è aperto».