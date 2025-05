Calciomercato Milan, addio certo al club rossonero! Sono due le ipotesi per il futuro

Calciomercato Milan, Joao Felix al termine della stagione lascerà sicuramente il club rossonero: Benfica e campionato arabo le due opzioni per il futuro

Dalle colonne di TMW, il giornalista Ceccarini ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Milan sul futuro di Joao Felix, col portoghese che ha espresso parole al miele per il club rossonero nei giorni scorsi.

PAROLE – «E veniamo alla situazione del Milan. La questione direttore sportivo è ancora aperta. Fino a quando non ci sarà la scelta finale sarà difficile capire quale profilo verrà valutato anche come allenatore. Le ipotesi però non mancano. L’idea è quella di prendere un tecnico di alto profilo. Il ritorno di Allegri è una soluzione anche se al momento non ci sono certezze. Un altro nome da non sottovalutare è Sarri, reduce dall’esperienza con la Lazio e ormai pronto a ripartire per un progetto interessante. Ancelotti che, con ogni probabilità lascerà il Real Madrid a fine stagione, allo stato attuale è solo una suggestione. Il Milan però non è certo fermo sul mercato e valuta alcune soluzioni che potrebbero essere interessanti in chiave futura. Per la difesa oltre a Coppola del Verona, i rossoneri sono in pressing anche su Mosquera del Valencia. Da capire poi quali potrebbero essere i margini di manovra. Molto dipenderà dalle richieste del club spagnolo. Piace anche Okoli del Leicester City. Infine è praticamente già deciso che Joao Felix a fine stagione rientrerà al Chelsea da dove ripartirà per una nuova destinazione. Non è da escludere anche un suo ritorno al Benfica. L’alternativa più probabile però è il campionato arabo».