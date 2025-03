Calciomercato Milan, svolta Joao Felix: futuro già deciso e comunicazione al giocatore

Condividi via email

Calciomercato Milan, arriva la svolta legata al futuro di Joao Felix: con l’addio di Sergio Conceicao anche il portoghese lascerà Milanello

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan avrebbe già preso la sua decisione per quanto riguarda il destino di Joao Felix, arrivato in prestito secco dal Chelsea a gennaio.

Con l’addio ormai certo a fine stagione di Sergio Conceicao, che potrebbe essere esonerato anche dopo la gara di Lecce se non dovessero arrivare i tre punti, anche il portoghese tornerà in Inghilterra. Nessuna chance di permanenza.