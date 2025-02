Calciomercato Milan, tutti i nuovi acquisti oggi in centro a Milano: Bondo, Joao Felix, Gimenez e Sottil. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha vissuto una sessione invernale da assoluto protagonista. I rossoneri, infatti, hanno chiuso dei super acquisti come Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil.

Gli ultimi quattro citati, quest’oggi nel pomeriggio, si recheranno in centro a Milano per salutare i tifosi. Dalle 17:30 della giornata di oggi saranno tutti assieme in via Dante. Gimenez e Joao Felix hanno già trovato il primo gol con il Milan.