Calciomercato Milan, riflessioni in corso sul futuro! C’è solo una strada per la permanenza: ecco quale

Calciomercato Milan, proseguono le riflessioni sul futuro di Joao Felix: il portoghese può restare solo con un rinnovo del prestito

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan si sta interrogando anche sul futuro di Joao Felix, arrivato in prestito secco dal Chelsea nella sessione di gennaio. Senza Champions League ovviamente i rossoneri non potranno versare i 40 milioni di euro richiesti per l’acquisto a titolo definitivo.

Tuttavia non è assolutamente detta l’ultima parola: il Milan potrebbe infatti trattenerlo ancora a Milanello se il Chelsea aprisse alla possibilità di estendere per un altro anno l’attuale prestito secco, ovviamente oneroso.