Calciomercato Milan, colpo last minute! Il Diavolo accelera, top player in prestito

Calciomercato Milan, può arrivare il colpo last minute: contatti serrati con il Chelsea per il prestito di Joao Felix. Ultime

Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan non ha ancora chiuso i movimenti in entrata per questa sessione invernale di calciomercato. I rossoneri ci stanno provando in queste ore per cercare l’intesa con il Chelsea per João Félix. Il giocatore, come raccontato, ha dato l’ok per un eventuale passaggio al Milan e dal canto suo i rossoneri ci credono. Saranno ore di lavoro per la dirigenza con l’obiettivo di anticipare la concorrenza di altre squadre di Premier League. La fiducia, però, aumenta. Il Chelsea sta cambiando spesso le condizioni di richiesta onerosa del prestito, motivo per cui il Milan mantiene prudenza».