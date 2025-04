Condividi via email

Calciomercato Milan, super indiscrezione Joao Felix: potrebbe partecipare al Mondiale per Club con questa squadra. Le ultimissime sui rossoneri

L’avventura di Joao Felix al Milan è ormai da considerarsi ai titoli di coda. Il calciatore portoghese, arrivato in prestito a gennaio dal Chelsea, non è riuscito ad incidere come sperato.

Come riportato da alcuni media portoghesi il classe 1999 potrebbe a sorpresa giocare il Mondiale per Club. Il Benfica con presidente Rui Costa starebbe cercando infatti di riportarlo a casa.