Calciomercato Milan, senza Conceicao anche lui lascia Milanello: permanenza impossibile

Condividi via email

Calciomercato Milan, con l’addio ormai certo di Sergio Conceicao anche Joao Felix è destinato a lasciare Milanello a giugno

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan avrebbe già preso la sua decisione per quanto riguarda il destino di Joao Felix, arrivato in prestito secco dal Chelsea a gennaio.

Con l’addio ormai certo a fine stagione di Sergio Conceicao, che potrebbe essere esonerato anche dopo la gara di Lecce se non dovessero arrivare i tre punti, anche il portoghese tornerà in Inghilterra. Nessuna chance di permanenza.