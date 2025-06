Calciomercato Milan: rivoluzione a centrocampo, Javi Guerra priorità assoluta. Pronto il rilancio? Le ultime

Calciomercato Milan, pronta la rivoluzione a centrocampo: la priorità, dopo Xhaka, resta Javi Guerra del Valencia: pronto il rilancio

Il Milan è pronto a una vera e propria rivoluzione nel suo centrocampo. Dopo la partenza di Reijnders e la ferma intenzione di iniettare nuova qualità ed esperienza, la dirigenza rossonera, con in testa Tare e Furlani, ha tracciato una strategia chiara. L’obiettivo è duplice: affiancare a un profilo di comprovata affidabilità come Granit Xhaka, 33enne del Bayer Leverkusen, nuove promesse e talenti cristallini. E in questo scenario, il nome di Javi Guerra spicca come una priorità assoluta.

Nonostante il condizionale sia d’obbligo, vista la complessità del calciomercato, le voci che circolano, spesso riprese anche da fonti autorevoli come Calciomercato.com, indicano che il centrocampista spagnolo del Valencia è al centro dei pensieri milanisti.