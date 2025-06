Calciomercato Milan, brutte notizie per Tare ed Allegri: alzato il muro per il grande obiettivo a centrocampo. Per portarlo a Milanello servono 25 milioni

Calciomercato Milan, brutte notizie per Tare ed Allegri: alzato il muro per il grande obiettivo a centrocampo. Le ultimissime notizie

Il nome di Javi Guerra del Valencia è finito sul taccuino del Milan, ma un suo eventuale arrivo in rossonero richiederà molta pazienza. Al momento, la situazione è ben lontana da una trattativa calda, e diversi “step” devono ancora verificarsi prima che si possa parlare concretamente di un accordo. Le indicazioni attuali suggeriscono che la situazione potrebbe iniziare a sbloccarsi a partire da luglio.

Ad oggi, infatti, non esiste né un’intesa tra Javi Guerra e il Milan sul fronte contrattuale, né tantomeno un accordo tra il Valencia e il club rossonero per quanto riguarda il costo del cartellino. Il Valencia, dal canto suo, ha fissato il prezzo del giovane centrocampista a 25 milioni di euro, con la possibilità che la richiesta salga di qualche milione con l’aggiunta di bonus. Sarà cruciale capire se il Milan sarà disposto e in grado di avvicinarsi a queste cifre.

Il Valencia, in questa fase, non ha alcuna fretta di cedere il giocatore e sta attivamente provando a rinnovare il contratto di Javi Guerra. Tuttavia, le negoziazioni per il prolungamento si stanno rivelando complesse. Il calciatore, infatti, aspira a diventare il più pagato all’interno della rosa del Valencia, una richiesta che al momento ha creato una notevole distanza tra le parti. Questa situazione contrattuale interna al Valencia potrebbe, in ultima analisi, giocare a favore del Milan se il rinnovo non dovesse concretizzarsi, aprendo spiragli per una futura trattativa.