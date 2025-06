Condividi via email

Calciomercato Milan, accordo trovato per Javi Guerra? Ci sono grandi novità sullo spagnolo. Tutti i dettagli. Le ultimissime notizie

Il Milan ha messo gli occhi su Javi Guerra, giovane talento del Valencia, ma per vederlo in rossonero sarà necessaria molta pazienza. La situazione, come riportato da Matteo Moretto, è ancora lontana da una trattativa calda e concreta, con diversi passaggi che dovranno essere affrontati prima di poter parlare di un vero e proprio affondo.

Al momento, non c’è alcun accordo né tra il Milan e il giocatore, né tra i due club. Il Valencia valuta Javi Guerra non meno di 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe salire ulteriormente con l’aggiunta di bonus. Il club spagnolo non ha alcuna fretta di cedere il proprio gioiello e sta anzi provando a blindarlo con un rinnovo di contratto.

La trattativa per il rinnovo con il Valencia, tuttavia, si sta rivelando complessa a causa della distanza economica tra le parti. Javi Guerra ambisce a diventare il giocatore più pagato della rosa, una richiesta che il Valencia non sembra disposto a soddisfare facilmente. Questa situazione di stallo contrattuale potrebbe, eventualmente, giocare a favore del Milan, aprendo uno spiraglio per una possibile trattativa.

L’ottimismo per il Milan, seppur cauto, potrebbe iniziare a manifestarsi a partire da luglio, quando il mercato potrebbe entrare nel vivo e le dinamiche legate al rinnovo di Javi Guerra potrebbero chiarirsi. Fino ad allora, il Milan continuerà a monitorare la situazione, valutando se le richieste economiche del Valencia possano rientrare nei propri parametri e se la volontà del giocatore si allineerà con un trasferimento in Serie A. La strada per portare Javi Guerra a Milano è ancora lunga e tortuosa.