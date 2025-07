Calciomercato Milan, rebus Javi Guerra: per concretizzare il suo arrivo serve la partenza di questo giocatore. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo, e le ultime indiscrezioni di SportMediaset confermano un nome che da tempo circola nell’orbita rossonera: Javi Guerra. Il giovane talento spagnolo del Valencia è considerato un obiettivo concreto, ma il suo arrivo è strettamente legato a una cessione importante in mediana.

Il giocatore la cui partenza potrebbe sbloccare l’operazione è Yunus Musah. Il centrocampista americano, arrivato solo un anno fa proprio dal Valencia, non ha convinto pienamente nella sua prima stagione in maglia rossonera e sembra essere sulla lista dei partenti. Secondo SportMediaset, il Milan sarebbe pronto a cederlo, e il Napoli di Conte sarebbe tra i club maggiormente interessati, con una trattativa in corso, seppur complessa, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

La potenziale cessione di Musah a quella cifra garantirebbe al Milan la liquidità necessaria per affondare il colpo su Javi Guerra. Il classe 2003, con le sue doti di dinamismo e qualità in mezzo al campo, si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche del Milan e rappresenterebbe un investimento per il futuro. Il Valencia valuta il suo gioiello circa 22-25 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe raggiungere con i proventi della cessione di Musah.

È un paradosso di mercato: l’eventuale partenza di un ex giocatore del Valencia, Yunus Musah, potrebbe aprire le porte all’arrivo di un altro talentuoso centrocampista proveniente proprio dal club spagnolo. Il Milan è al lavoro per definire gli incastri e completare la rivoluzione a centrocampo.