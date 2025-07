Calciomercato Milan: ultimatum per Jashari, Javi Guerra l’alternativa economica? Tare ha le idee chiare

Calciomercato Milan, c’è l’ultimatum al Brugge per Jashari: senza la fumata bianca i rossoneri torneranno alla carica per Javi Guerra

Il calciomercato estivo del Milan continua a tenere i tifosi con il fiato sospeso, con la mediana al centro delle attenzioni. Il Diavolo rossonero, guidato dalla ferma convinzione che il centrocampista svizzero Ardon Jashari sia il rinforzo ideale per la formazione di Massimiliano Allegri, si è spinto ben oltre le aspettative iniziali. Tuttavia, la trattativa con il Club Bruges si è trasformata in un estenuante braccio di ferro, caratterizzato da un continuo tira e molla che ha prolungato eccessivamente i tempi.

Nonostante l’impegno profuso dal Milan, che ha progressivamente avvicinato l’offerta alle richieste economiche dei belgi, la situazione non si è ancora sbloccata. L’ultima proposta rossonera, che si aggira intorno ai quasi 37 milioni di euro per il promettente classe 2002, non sembra aver convinto del tutto il Club Bruges, che mantiene una posizione ferma e apparentemente inamovibile. Questa lungaggine eccessiva nella trattativa ha spinto la dirigenza del Milan a prendere una decisione drastica: un ultimatum.

Il tempo stringe e la necessità di completare la rosa di Allegri si fa sempre più impellente. Il Milan non intende protrarre all’infinito questa snervante negoziazione, per questo ha stabilito una scadenza precisa per l’affare Jashari. L’obiettivo è quello di ottenere una risposta definitiva dal Club Bruges in tempi rapidi, al fine di poter pianificare le strategie future e chiudere il pacchetto di centrocampo.

Come sottolineato stamane da Tuttosport, che ha sapientemente utilizzato un simpatico gioco di parole per descrivere la situazione, il Milan è pronto a virare su alternative concrete qualora l’affare Jashari non dovesse concretizzarsi. Il titolo eloquente del quotidiano torinese, “O il Bruges cede o sarà… Guerra“, fa chiaro riferimento al fatto che, in caso di un ulteriore rifiuto da parte del club belga, i rossoneri torneranno a valutare con estrema serietà la pista che porta a Javi Guerra.

Il talentuoso centrocampista spagnolo, anch’egli un classe 2003, rappresenta una soluzione decisamente più economica rispetto a Jashari, ma non per questo meno interessante dal punto di vista tecnico. La sua valutazione di mercato inferiore lo rende un’opzione altamente appetibile per il Milan, che in questo modo potrebbe comunque assicurarsi un profilo di qualità per la mediana senza dover sborsare cifre eccessive.

La strategia del Milan è chiara: ottenere Jashari a condizioni favorevoli o, in alternativa, virare su un profilo di pari valore ma con un costo inferiore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il nuovo volto del centrocampo rossonero e se la “Guerra” annunciata da Tuttosport si trasformerà in una pace calcistica o in un nuovo fronte di mercato.