Calciomercato Milan, Jashari strizza l’occhio a questa pista: il retroscena sulla sua infanzia non lascia dubbi. Le ultimissime sui rossoneri

Le ultime notizie dal fronte mercato rossonero portano un sorriso ai tifosi milanisti e, in particolare, al neo direttore sportivo Igli Tare e al ritrovato tecnico Massimiliano Allegri: Ardon Jashari ha manifestato la sua volontà di vestire la maglia del Milan. Un’ulteriore conferma arriva dalle sue stesse parole, che rivelano un amore per i colori rossoneri che affonda le radici nell’infanzia. Jashari, tifoso del Milan fin da bambino, ha definito “un sogno” la sua recente esperienza a San Siro con il Club Brugge, un’emozione che ora vorrebbe vivere regolarmente indossando la maglia del Diavolo.

Questa dichiarazione d’intenti di Jashari è musica per le orecchie di Igli Tare. Il direttore sportivo albanese, da poco insediatosi al Milan, vede in Jashari uno dei profili ideali per il nuovo centrocampo rossonero. La sua versatilità, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni si sposano perfettamente con l’idea di calcio che Allegri intende proporre. Tare, che ha già avviato i contatti con gli agenti albanesi del giocatore, sa di avere un asso nella manica nella trattativa con il Club Brugge: la ferma volontà del ragazzo.

Anche Massimiliano Allegri, appena tornato sulla panchina del Milan, esulta per questa notizia. L’allenatore livornese, noto per la sua pragmaticità e per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, vede in Jashari un elemento chiave per il futuro. La sua duttilità tattica gli permetterebbe di adattarsi a diversi moduli e di offrire soluzioni importanti in fase di costruzione e interdizione. La prospettiva di avere un giocatore motivato e con un forte attaccamento alla maglia è un plus non indifferente per la costruzione di una squadra ambiziosa e competitiva. Le trattative tra Milan e Club Brugge proseguiranno, ma la “benedizione” di Jashari mette i rossoneri in una posizione di forza.