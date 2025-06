Calciomercato Milan, decisione presa da Tare su Jashari: il dirigente rossonero usa il pugno di ferro. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha messo sul piatto 30 milioni di euro per Ardon Jashari, ma la posizione del club rossonero è chiara e inamovibile: non verrà aggiunta un’ulteriore cifra all’offerta. Questa è la certezza che trapela dagli ambienti milanisti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La palla passa ora al giocatore e al suo entourage, che dovranno trovare una soluzione diplomatica per sbloccare la trattativa.

Jashari, talentuoso centrocampista che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, ha espresso il suo gradimento per la destinazione Milan. Tuttavia, la sua attuale società non sembra intenzionata a cedere, ritenendo la proposta economica dei rossoneri insufficiente. Questa situazione di stallo mette Jashari e il suo agente di fronte a una sfida non da poco: convincere il club a rivedere la propria posizione, senza che il Milan aumenti l’offerta.

Le prossime settimane saranno cruciali. Il manager di Jashari dovrà lavorare ai fianchi della dirigenza, cercando di far valere la volontà del giocatore e di trovare un punto d’incontro che possa accontentare tutte le parti. Il Milan, dal canto suo, attende fiducioso, forte della sua posizione e della convinzione di aver fatto un’offerta congrua al valore del giocatore. La sensazione è che la soluzione possa arrivare solo attraverso un’opera di convincimento e mediazione, piuttosto che da un rilancio economico.