Calciomercato Milan, Tare nel mirino della critica: quei due colpi non convincono assolutamente

Calciomercato Milan, i due grandi colpi estivi targati Igli Tare, Jashari e Nkunku, continuano a non convincere: ecco perchè

Il bilancio del mercato estivo del Milan, a questo punto della stagione 2026, presenta un conto salatissimo e privo di soddisfazioni. Come analizzato da TMW, gli investimenti su Ardon Jashari e Christopher Nkunku rappresentano, ad oggi, le note più dolenti della gestione rossonera. Complessivamente, il club ha versato oltre 70 milioni di euro per due profili che avrebbero dovuto garantire il salto di qualità e che invece si sono rivelati “oggetti misteriosi”. Se per lo svizzero la sfortuna ha giocato un ruolo chiave con la frattura del perone a settembre, per entrambi pesa un’equivoco tattico che Massimiliano Allegri non è ancora riuscito a sciogliere.

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Calciomercato Milan, Jashari e Nkunku senza posizione: l’enigma dei ruoli

Il focus di TMW si sposta sulla recente e opaca prestazione da titolare di Jashari contro la Lazio, definita una scelta “scellerata” per i tempi e i modi. Lo svizzero oscilla tra i compiti di regista e quelli di mezzala senza trovare continuità, mentre per l’ex Chelsea Nkunku il problema è analogo: schierato da prima punta, ruolo che non gli appartiene, il francese finisce per smarrirsi nelle maglie delle difese avversarie.

Nonostante il mantra della “calma” predicato da Allegri, i 70 milioni spesi gridano vendetta di fronte a un rendimento insufficiente che interroga la dirigenza sulla bontà di queste operazioni: non sarebbe stato meglio investire quel tesoretto su giocatori con caratteristiche più definite?