Calciomercato Milan, cosa succede adesso con Jashari? Tare ha in mente un piano ben preciso. Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan non molla la presa per Ardon Jashari, giovane talento che i rossoneri considerano un obiettivo primario per rinforzare il centrocampo. Pochi giorni fa, il Diavolo ha presentato un’offerta sostanziosa al Club Brugge: 32,5 milioni di euro più bonus, che potrebbero portare il valore totale dell’affare fino a 37 milioni di euro. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, sottolineando la determinazione del club milanese.

Nonostante la cifra importante, il Club Brugge continua a fare muro, resistendo alle lusinghe del Milan. Tuttavia, la proposta rossonera rimane sul tavolo, valida e senza una data di scadenza precisa. È chiaro però che il Milan non potrà attendere all’infinito, con il mercato che si avvicina alle fasi più calde e la necessità di completare la rosa in vista della prossima stagione.

Le Alternative del Milan e il Ritorno in Campo di Jashari

Se il Club Brugge dovesse persistere nel suo rifiuto, il Milan potrebbe essere costretto a rivedere i suoi piani. La dirigenza rossonera, infatti, potrebbe decidere di virare su altri obiettivi, già individuati come alternative valide, oppure considerare il centrocampo al completo così com’è. Questo scenario, pur non essendo il preferito, è plausibile, soprattutto considerando i recenti arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric, che hanno già rinforzato il reparto.

Nel frattempo, la situazione di Ardon Jashari al Club Brugge continua ad essere monitorata. Ieri, il giovane centrocampista svizzero è tornato ad allenarsi con la squadra belga. Non ha partecipato alla seduta in gruppo, svolgendo invece un allenamento personalizzato, segno che la sua condizione fisica è ancora da monitorare attentamente, forse anche in relazione alle voci di mercato che lo riguardano. La tensione è alta, e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se Jashari vestirà la maglia rossonera.