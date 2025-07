Calciomercato Milan, ultimatum di Tare per Jashari: o si chiude a queste condizioni o salta tutto. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan fa sul serio per Ardon Jashari, e la sua offerta per il talento del Bruges sembra essere quella definitiva. Secondo fonti vicine ai negoziati, il club rossonero ha inviato un vero e proprio ultimatum al Bruges, comunicando che non ci sarà nessun ulteriore rilancio per il centrocampista svizzero. La cifra messa sul tavolo resta ferma a 32 milioni di euro, e il Milan non intende muoversi da quella posizione.

Questa mossa indica chiaramente la volontà della dirigenza milanista di chiudere in fretta la trattativa, evitando lungaggini che potrebbero complicare i piani di Massimiliano Allegri per la nuova stagione. Il club di Via Aldo Rossi ha identificato in Jashari un elemento chiave per rafforzare il centrocampo, un profilo giovane ma già con una certa esperienza internazionale, capace di dare dinamismo e qualità alla mediana.

Il Bruges, dal canto suo, si trova ora di fronte a un bivio. Accettare l’offerta di 32 milioni significherebbe incassare una cifra considerevole per uno dei suoi gioielli, permettendo magari di reinvestire sul mercato. Respingere l’ultimatum, invece, rischierebbe di far sfumare una cessione importante, con la possibilità che il giocatore stesso possa spingere per un trasferimento, attratto dalla prospettiva di giocare in Serie A e in un club prestigioso come il Milan.

La palla passa dunque al club belga, che dovrà prendere una decisione in tempi brevi. Il Milan, forte di un’offerta ritenuta congrua e del gradimento del giocatore, attende una risposta. Nonostante il desiderio di Jashari di vestire la maglia rossonera sia noto, la dirigenza milanista non sembra intenzionata a innescare aste, preferendo mantenere la propria posizione e valutare eventualmente alternative qualora il Bruges dovesse continuare a fare muro.