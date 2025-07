Calciomercato Milan, Jashari ancora in dubbio: o si chiude a breve o si virerà su quest’obiettivo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è a un bivio per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo: o si chiude a stretto giro per Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Club Brugge, oppure si virerà su un’alternativa concreta. È quanto riportato da Tuttosport, che sottolinea l’urgenza dei rossoneri di definire la situazione. La trattativa per il giovane svizzero, classe 2002, si trascina ormai da qualche tempo e la dirigenza milanista non intende attendere oltre.

Jashari, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo nel suo ruolo, ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue qualità. Dotato di un’ottima visione di gioco, capacità di recupero palla e abilità nell’impostazione, sarebbe un innesto ideale per il centrocampo di Fonseca, in grado di portare dinamismo e qualità. Il Milan ha già presentato un’offerta, ma la distanza con il Club Brugge sulla valutazione del cartellino persiste, rallentando la fumata bianca.

La pazienza del Milan, tuttavia, sta per esaurirsi. Il club rossonero ha la necessità di completare la rosa in tempi brevi per permettere al nuovo tecnico di lavorare con l’organico al completo in vista della prossima stagione. Di conseguenza, è stato posto un ultimatum: se non si arriverà a un accordo imminente per Jashari, l’attenzione si sposterà su altri profili.

L’alternativa principale, sempre secondo Tuttosport, è Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 del Valencia. Guerra è un giocatore con caratteristiche simili a Jashari, anch’esso dotato di buone capacità tecniche e fisiche, e con ampi margini di crescita. La sua situazione contrattuale e le richieste economiche del Valencia potrebbero renderlo un’opzione più percorribile qualora la trattativa per Jashari dovesse definitivamente arenarsi. Il Milan ha le idee chiare e vuole agire con decisione per definire il proprio centrocampo.