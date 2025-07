Calciomercato Milan, la rivelazione di Fabrizio Romano su Jashari: il calciatore ha in mente solo questa cosa. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta infiammando il mercato non solo con nomi altisonanti, ma anche con giovani talenti che sognano in grande. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, guru del calciomercato, c’è un giocatore che sta facendo di tutto, e anche di più, per vestire la maglia rossonera: si tratta di Ardon Jashari del Club Brugge. Il centrocampista svizzero è letteralmente stregato dall’idea di approdare a Milanello e sta spingendo con tutte le sue forze per realizzare questo trasferimento.

La volontà del giocatore è un fattore chiave in ogni trattativa di mercato e, nel caso di Jashari, sembra essere assolutamente determinante. Il Milan è a conoscenza del suo forte interesse e sta lavorando per capire la fattibilità dell’operazione. Il Club Brugge, ovviamente, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di un suo talento, e le richieste economiche potrebbero essere significative. Sarà necessario trovare una formula che accontenti entrambe le parti.

L’entusiasmo di Jashari per il Milan non è un caso isolato. Negli ultimi anni, molti giovani promettenti hanno visto nel club rossonero l’ambiente ideale per crescere e affermarsi, attratti dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare in un campionato competitivo come la Serie A, e con un club dalla storia così gloriosa. Se la trattativa dovesse andare in porto, il Milan si assicurerebbe un centrocampista di grande prospettiva, pronto a mettersi al servizio della squadra con una motivazione extra: quella di aver realizzato un sogno.