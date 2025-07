Calciomercato Milan, super novità Jashari: non è partito in Inghilterra con il Brugge! Ultimissime notizie sui rossoneri

La telenovela Ardon Jashari si arricchisce di un nuovo, significativo capitolo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giovane centrocampista svizzero non farà parte della squadra del Club Brugge in partenza per il ritiro pre-campionato in Inghilterra. Una scelta forte e chiara, che sottolinea ulteriormente la sua ferma volontà di trasferirsi al Milan.

La decisione di Jashari di non unirsi ai compagni per la preparazione estiva è un segnale inequivocabile della sua intenzione di forzare la mano con il club belga. Il suo desiderio di vestire la maglia rossonera è ormai di dominio pubblico, e questo gesto dimostra quanto il Milan sia la sua priorità assoluta per il futuro. Non partecipare al ritiro significa mettere pressione sul Bruges, spingendolo ad accelerare i tempi e ad accettare l’offerta rossonera.

Il Milan, dal canto suo, resta in attesa di una risposta all’ultima proposta presentata al Bruges per Jashari. I rossoneri hanno già messo sul piatto un’offerta che considerano congrua e, come trapelato, non intendono andare oltre. La palla è ora interamente nelle mani del club belga, che si trova a dover gestire una situazione delicata con un giocatore che manifesta apertamente la volontà di cambiare aria.

Nel frattempo, Jashari continua a insistere sul suo piano di diventare un nuovo giocatore del Milan. La sua determinazione è un fattore chiave in questa trattativa. Il fatto che un giocatore rinunci a parte della preparazione con la sua squadra per spingere un trasferimento è un chiaro indicatore della sua forte motivazione e del suo attaccamento al progetto che il Milan gli ha presentato.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’epilogo di questa vicenda. Il Milan attende una risposta, Jashari preme, e il Bruges dovrà decidere se accontentare il desiderio del giocatore o rischiare di trattenere un elemento insoddisfatto, con tutte le conseguenze del caso.