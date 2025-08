Calciomercato Milan, l’ennesima prova che il colpo Jashari è in chiusura è arrivata: la grande notizia dell’ultim’ora. Le ultimissime notizie sui rossoneri

In vista dell’importante appuntamento di domani sera, che vedrà il Club Brugge affrontare il Salisburgo nella gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League, una notizia ha monopolizzato l’attenzione: l’assenza di Ardon Jashari dalla lista dei convocati. Non si tratta di una sorpresa, bensì della conferma che l’affare che lo porterà al Milan è ormai alle battute finali. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus, un’operazione che segna un punto di svolta significativo per tutti gli attori coinvolti.

L’assenza di Jashari è il segnale più evidente che la trattativa è entrata nella sua fase conclusiva. Il giovane centrocampista svizzero, che in queste settimane ha sempre manifestato apertamente il suo desiderio di vestire la maglia rossonera, è rimasto a casa per attendere il via libera definitivo che gli consentirà di volare in Italia. La sua mancata partecipazione a una partita così cruciale per il futuro europeo del Club Brugge sottolinea l’imminenza del trasferimento, evitando rischi di infortuni che potrebbero compromettere l’esito dell’affare.

Per il Brugge, la cessione rappresenta un’entrata economica considerevole, che permetterà al club belga di reinvestire sul mercato e potenziare la rosa. Per il Milan, l’acquisto di Jashari è visto come un tassello fondamentale per il presente e il futuro del centrocampo, un innesto di qualità che può dare nuova linfa alla squadra. La cifra spesa dimostra la grande fiducia del club milanese nel talento del ragazzo, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo.

La mancata convocazione, quindi, non è solo una scelta tecnica, ma una decisione strategica dettata dall’avvicinarsi della chiusura di un’operazione che farà molto discutere. Tutti gli indizi portano a credere che nelle prossime ore l’ufficialità sarà un dato di fatto, e che Jashari inizierà la sua nuova avventura con il Milan, lasciando un vuoto nel centrocampo del Club Brugge, ma allo stesso tempo portando nelle casse del club una somma importante. La partita di domani sera sarà, per il Brugge, l’ultima occasione per dimostrare di poter fare a meno del suo talento, prima di voltare pagina definitivamente.