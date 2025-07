Condividi via email

Calciomercato Milan, sprint Jashari: la trattativa si può chiudere a queste cifre. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera

L’AC Milan è sempre più vicino ad assicurarsi le prestazioni di Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Club Brugge. L’operazione per portare il giovane svizzero a San Siro sta entrando nelle fasi conclusive, con i rossoneri che avrebbero presentato un’offerta sostanziosa, vicina ai 33 milioni di euro più bonus. Si prevede che il pacchetto complessivo possa arrivare fino a 38 milioni di euro, una cifra significativa che dimostra la volontà del Milan di puntare forte sul giocatore.

Jashari, un mediano e centrocampista centrale di grande prospettiva, ha già raggiunto un accordo personale con il Milan per un contratto di cinque anni. La sua volontà è chiara: vuole vestire la maglia rossonera, avendo rifiutato l’interesse di altri club importanti come Borussia Dortmund e Manchester United. Il giocatore non ha nemmeno preso parte al ritiro del Club Brugge, segno evidente della sua determinazione a forzare il trasferimento.

La trattativa tra i due club è stata intensa, con il Club Brugge che inizialmente chiedeva circa 40 milioni di euro per il suo gioiello. Tuttavia, l’ultima offerta del Milan sembra aver avvicinato le parti, e ora la decisione finale spetta al club belga. L’acquisto di Jashari sarebbe un tassello fondamentale per il centrocampo del Milan, fornendo dinamismo, qualità nei passaggi e una solida presenza in fase di recupero palla, caratteristiche molto apprezzate dal tecnico.