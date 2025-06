Calciomercato Milan, su Jashari incombe l’ombra di una big europea: velocità nel chiudere se no… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento e il nome di Ardon Jashari continua a essere in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare e Geoffrey Moncada, sta intensificando il pressing sul giovane talento del Club Brugge, convinta delle sue qualità e del potenziale di crescita che lo rendono un profilo ideale per il progetto rossonero.

Il Milan ha già presentato un’offerta consistente, avvicinandosi ai 30 milioni di euro, bonus inclusi, per strappare Jashari al club belga. La volontà del giocatore di trasferirsi a Milano è un fattore non trascurabile e potrebbe rivelarsi decisiva nel corso della trattativa. Jashari vede nel Milan la squadra perfetta per fare il salto di qualità e misurarsi in un campionato più competitivo come la Serie A, con la prospettiva di giocare anche in Champions League.

Tuttavia, il cammino non è privo di ostacoli. Il Club Brugge, forte di un contratto lungo e della giovane età del giocatore (classe 2005), continua a fare muro, chiedendo una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro. Una valutazione che il Milan ritiene al momento eccessiva, cercando di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti senza eccedere con l’investimento.

Ma l’insidia maggiore per il Milan arriva dalla Germania. Il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su Jashari e, con le risorse fresche derivanti dalla cessione di Guirassy (sebbene ancora da definire), potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa al centrocampista. Il Dortmund è noto per la sua capacità di scovare e valorizzare giovani talenti, e la Bundesliga potrebbe rappresentare un’alternativa attraente per il giocatore. Il Milan, dunque, dovrà accelerare i tempi e convincere il Club Brugge, prima che l’interessamento del Dortmund si trasformi in un’offerta concreta e difficile da superare. La settimana che si apre sarà decisiva per capire se Jashari vestirà il rossonero o se prenderà la strada della Germania.