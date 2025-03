Calciomercato Milan, Jacobelli prende posizione! C’entrano i tifosi, l’ha detto veramente

Condividi via email

Calciomercato Milan, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato il momento dei rossoneri con riferimento all’ultima sessione invernale

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Xavier Jacobelli ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Alla luce della campagna di rafforzamento invernale, i tifosi del Milan si aspettavano ben altro rendimento, anche dopo la fulminea vittoria della Supercoppa in Arabia Saudita. I risultati successivi e la bruciante delusione in Champions League sono la base della delusione dei tifosi: ma la stagione è ancora da vivere tutta fino in fondo».