Calciomercato Milan, Jacobelli consiglia Tare: quello il reparto dove intervenire!

Condividi via email

Calciomercato Milan, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha consigliato Igli Tare in vista delle mosse nel corso dell’estate. Le parole

Nel corso dell’intervista esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli ha parlato così del prossimo calciomercato Milan:

Se fosse in Tare in quale reparto interverrebbe per primo sul mercato?

«A centrocampo. Confermando ovviamente in porta Maignan e davanti Leao e Pulisic. Chiaro che non possa prescindere da questi giocatori peraltro nella stagione che porterà al Mondiale. Quindi diversi giocatori saranno molto motivati. Io credo soprattutto che sia importante che il Milan adotti un preciso canovaccio di gioco che Allegri gli darà perchè come dice sempre lui i cavalli si vedono al traguardo. Sotto questo aspetto lui è una garanzia».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JACOBELLI