Calciomercato Milan, Jacobelli non le manda a dire: annunci netti su Theo, Leao e Maignan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato del momento del Milan. Di seguito le sue parole su Maignan, Theo e Leao.

LE PAROLE – «Un conto è pensare ad un Milan che torna in Europa e un altro no. In quest’ultimo caso dovrebbe delinearsi un nuovo progetto. Cito Maignan visto le ultime critiche: io penso che sia un giocatore di altissimo livello. Ma anche Theo e Leao, il portoghese dovrebbe raggiungere il massimo livello di maturità a 25 anni e il Milan farebbe bingo».