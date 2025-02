Calciomercato Milan, Jacobelli sorprende tutti! Sul futuro del top player l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato le voci relativo al futuro di Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Xavier Jacobelli ha parlato così di Leao in ottica calciomercato Milan estivo:

PAROLE – «Questa partita è particolarmente importante sia per il Milan che per il Bologna: se vogliono inseguire l’obiettivo della Champions League è evidente che il pareggio non serve a nessuno. Leao è un giocatore perfettamente consapevole di non aver reso secondo le aspettative che lo definivano come uomo in più dei rossoneri. Sa che a seconda della prospettiva europea del Milan a fine stagione, la strategia di mercato cambierà e sarà imperniata anche Leao è un giocatore che piace molto a tanti club ma anche un giocatore su cui il Milan ha fatto un investimento oneroso. Dipende soprattutto da lui».