Calciomercato Milan, non tramonta la pista Nicolas Jackson: il Chelsea ha già fissato il prezzo per il suo attaccante. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua la sua ricerca di un rinforzo di peso per l’attacco, e tra i nomi monitorati spunta ora quello di Nicolas Jackson, attaccante senegalese in forza al Chelsea. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe già sondato il terreno, chiedendo informazioni sulla disponibilità e sulla valutazione del giocatore. Questo interesse conferma la volontà del Milan di esplorare diverse piste per trovare il profilo più adatto a guidare l’attacco nella prossima stagione.

Nicolas Jackson, classe 2001, è reduce da una stagione altalenante con il Chelsea, ma ha mostrato sprazzi del suo indubbio potenziale. Dotato di una notevole velocità, una buona tecnica e una fisicità importante, può ricoprire sia il ruolo di punta centrale che quello di esterno d’attacco, offrendo diverse soluzioni tattiche. La sua capacità di attaccare la profondità e di creare scompiglio nelle difese avversarie lo rende un elemento interessante per qualsiasi squadra.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa e, soprattutto, costosa. Il Chelsea, che ha investito in modo significativo su Jackson in passato, lo valuta almeno 40 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un ostacolo non indifferente per il Milan, che pur avendo ambizioni di mercato, è sempre attento alla sostenibilità economica e al rispetto dei parametri finanziari.