Calciomercato Milan, colpo in Serie A per l’attacco? L’ultima indiscrezione svela i piani dei rossoneri

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Moise Kean per l’attacco della prossima stagione: l’attaccante ha una clausola da 52 milioni di euro

Come riferito da calciomercato.com, tra i tanti nomi seguiti dal calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione c’è anche Moise Kean, attaccante della Fiorentina in gol anche ieri sera a San Siro nella gara pareggiata 2-2 dai Viola contro i rossoneri.

L’ex Juve ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida sia per l’estero che per l’Italia: se il Milan dovesse riuscire ad operare bene in uscita potrebbe far partire l’assalto.